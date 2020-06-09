برلمانى يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل لتنفيذ إعلان القاهرة بليبيا

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب أن وصف الاتحاد الأوروبى للمبادرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن النزاع فى ليبيا بـ"الإيجابية" إنما هو دليل على الأهمية الكبيرة لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية سلميا وإنهاء حالة الاقتتال بين الشعب الليبيى.وأشاد الحناوى فى بيانه، اليوم الثلاثاء، بتأكيد الاتحاد الأوروبى بأن كل مبادرة تتطابق مع جهود الأمم المتحدة بشأن إقرار السلام والاستقرار في ليبيا، هي جيدة، لكن لا بديل عن حل سياسي شامل كما جاء في مؤتمر برلين، ولا حل عسكري ممكنا للنزاع في ليبيا وأن الاتحاد الأوروبي ما زال يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ووقف العمليات العسكرية والاعتداءات في ليبيا، للشروع في عملية تفاوضية تسهم في البحث عن حل سياسي، داعيا الأطراف للتصرف بمسؤولية والعودة للتفاوض.وطالب النائب محمد الحناوى من المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذ جميع بنود إعلان القاهرة؛ لوقف قيام الإرهابيين والدواعش والمرتزقة الموالين للنظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان بعملياتهم الإرهابية والقتالية والإجرامية داخل الأراضى الليبية.