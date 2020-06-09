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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المطران جورج شيحان: المسيحيون يعيشون أزهى عصورهم في عهد السيسي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:57 م
المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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وجه المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والعربي بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة مصر.

وقال المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" باسم أبارشية القاهرة المارونية الممثلة بشخص المطران جورج شيحان رئيسها الأعلى، وكهنتها ورهبانها وراهباتها، وجماعة المؤمنين: "نقدم تهنئة واجبة من القلب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه سدّة الحكم في مصر؛ نفخر بكونكم رئيسًا وقائدًا لهذا البلد العظيم، أعدتم إليه الاستقرار والأمان، وكرّستم للمحبّة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين بتسامحكم ورؤيتكم الحكيمة، وقد شهد لجهودكم ومسيرتكم في التنمية وبناء المواطن المصري كبار زعماء وقادة دول العالم الراغبين في السّلام".

مضيفا: ونحن نشهد انّ المسيحيين بكل طوائفهم يعيشون في عهدكم في أزهى عصورهم تحت حماية الله ورعايتكم قائدًا حكيمًا وأبًا لكل المصريين، ورئيسا يؤمن بالإخاء والتعايش بين جميع الأديان والمذاهب.

وتابع: رئيسا يشاركنا افراحنا واعيادنا فيرسل تهانيه الكريمة مع وفود كريمة، رممنا كنائسنا المارونية وفتحناها للمصلين، نظمنا إحتفالاتنا الدينية في حماية الجيش والشرطة وفق توجيهاتكم الكريمة، وهنأتنا قيادتها بالاعياد، وصرنا نصلي مطمئنين بعدما كان أبناء طائفتنا المارونية في كنائسهم قلقين من تهديدات المتطرفين والإرهابيين، رئيسا أعاد إلى مصر ريادتها في التنمية وأعاد إلى المنطقة الاستقرار والأمن. نصلي إلى الله كي يحفظكم رئيسا لمصر وللمصريين ويعزز مسيرتكم البنّاءة ويمنحكم السلامة والعزة".

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