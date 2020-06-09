رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسن الرداد يستعد لاستئناف تصوير «توأم روحى»

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:48 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
أمير محمد خالد
طباعة
يستعد الفنان حسن الرداد لاستئناف تصوير فيلم "توأم روحي" خلال الفترة المقبلة وتحديدًا مطلع شهر يوليو المقبل، وذلك بعد أن ينتهي من قضاء إجازته الصيفية خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله في مسلسل "شاهد عيان".

يُشار إلى أن أبطال فيلم "توأم روحي" تتبقي لهم عشرة أيام فقط وينتهون من تصوير الفيلم، ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل​ و​عائشة بن أحمد​، ومن إخراج عثمان أبو لبن، والفيلم يدور في إطار رومانسي ويبتعد الرداد من خلاله عن الكوميديا.

وحقق النحم حسن الرداد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمسلسل "شاهد عيان" الذي شارك به في موسم رمضان الماضي وقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عليه، وابتعد فيه عن الكوميدي الذي أعتاد الجمهور علي أن يراه فيها وشارك معه في المسلسل كل من هنا شيحة ووليد فواز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

شاكر: زيادة أسعار الكهرباء 19.1% بدلًا من 21.2%

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

شاكر: توجد أخطاء بالفواتير.. و24.5 مليار جنيه استثمارات الكهرباء

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

نجم الساعة

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

أدعية جلب الرزق لجلب المال الوفير.. دعاء لجلب الرزق من السنة

الحجر الصحي في أوقات الأوبئة والجوائح له أصول إسلامية

تطوير نسيجًا زراعيًا يحصد الطاقة من قطرات المطر

اكتشاف متحجرة ضفدع تعود لمليونى سنة بالأرجنتين

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

رؤية للنشر تصدر النسخة العربية لرواية «العسل»

روايات وأفلام جسدت لحظة تنحي جمال عبد الناصر

الرافدين تطرح «وشْم الطائر» للكاتبة دينا ميخائيل

«المخ كمفاعل للطاقة».. محاضرة «أونلاين» ليحيي الرخاوي الإثنين