حسن الرداد يستعد لاستئناف تصوير «توأم روحى»

يستعد الفنان حسن الرداد لاستئناف تصوير فيلم "توأم روحي" خلال الفترة المقبلة وتحديدًا مطلع شهر يوليو المقبل، وذلك بعد أن ينتهي من قضاء إجازته الصيفية خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله في مسلسل "شاهد عيان".يُشار إلى أن أبطال فيلم "توأم روحي" تتبقي لهم عشرة أيام فقط وينتهون من تصوير الفيلم، ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل​ و​عائشة بن أحمد​، ومن إخراج عثمان أبو لبن، والفيلم يدور في إطار رومانسي ويبتعد الرداد من خلاله عن الكوميديا.وحقق النحم حسن الرداد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمسلسل "شاهد عيان" الذي شارك به في موسم رمضان الماضي وقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عليه، وابتعد فيه عن الكوميدي الذي أعتاد الجمهور علي أن يراه فيها وشارك معه في المسلسل كل من هنا شيحة ووليد فواز.