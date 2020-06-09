السبكى: استمرار تطوير مستشفيات محافظات «المرحلة 1» من التأمين الصحي

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، أن أعمال التطوير مستمرة داخل محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل والتى تشمل بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، تمهيدا للتشغيل التجريبي للمنظومة فيها.وقال في تصريحات للدستور، إن هناك عمليات تدريب عن بُعد لجميع الأطقم الطبية فى إطار خطط تنفيذ المشروع والاهتمام بالقوى البشرية باعتبارها أحد الركائز المهمة لتنفيذ المشروع.وأضاف أن العمل فى مشروع التأمين الصحي الشامل لم يتوقف دقيقة واحدة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحتى الآن، وذلك للمسؤولية الوطنية أمام الدولة المصرية للانتهاء من المشروع تحت أي ظروف وضمان الانتهاء من خطوات المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.وأوضح أن الاستعدادات المتعلقة بإطلاق منظومة التأمين الصحى فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء لا تزال مستمرة حيث يتم تجهيز الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات المقرر إدخالها المنظومة الجديدة لتؤدي الخدمة للمنتفعين.