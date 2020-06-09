توقعات بارتفاع طفيف في سعر الدولار

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم بالبنوك حيث سجل السعر طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي 16.14 جنيه للشراء، 16.24 جنيه للبيع.وسجل السعر بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم.فيما سجل السعر ببنك التعمير والاسكان 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع، وبنك البركة 16.15 جنيه للشراء،16.25 جنيه للبيع.و في هذا السياق قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك، إنه من المتوقع أن يستقر سعر الدولار لفترة عند المتوسط الحالي بسبب الإعلان عن منح صندوق النقد الدولي تمويل جديد لمصر، بما يزيد من الموارد الدولارية التي تعرضت لأزمة جراء ايقاف السياحة وتراجع التحويلات بسبب تداعيات فيروس كورونا العالمية.وأشار إلى أن جميع أسواق العملات العالمية قد تأثرت سلبا بتداعيات فيروس كورونا،ولا يمكن فصل الجنيه المصري عن تلك الأحداث.وتوقع أن يترواح سعر الجنيه ما بين 16 إلى 16.50 جنيه، خلال الأشهر الثلاث المقبلة، في ظل التداعيات التي يمر بها العالم.ومن جانبه قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب السابق لبنك مصر ايران، إن التراجع الطفيف الذي شهده رصيد الاحتياطي الأجنبي خلال الشهر الجاري يؤكد على أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمر عابر.وأشار إلى أن تراجع موارد النقد الأجنبي وعلى رأسها السياحة بسبب فيروس كورونا كانت سببا رئيسيا في ارتفاع الدولار، ومن المتوقع أن يعاود التراجع مجددا بعد انتهاء الأزمة.