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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:07 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، على خلفية استمرار الصعود القوى لمؤشرات الأسواق الأمريكية أمس.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 52. 0%، بما يعادل 59 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 11087 نقطة.

وارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 9. 0%، بما يعادل 11.42 نقطة، ليسجل مستوى 1279 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 26.5 مليون جنيه، وذلك بتداول حوالي 12.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.2 ألف صفقة بيع وشراء.

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