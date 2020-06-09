أسهم أوروبا تتراجع والبنوك تضغط على السوق

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إذ تسبب انخفاض أسهم شركة بريتش أمريكان توباكو البريطانية والبنوك في وقف موجة صعود مدفوعة بالتفاؤل إزاء التعافي العالمي من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة، فيما انخفض مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 4.3 بالمائة بعد مكاسب على مدى ستة أيام.وهوى سهم بريتش أمريكان توباكو 2.8 بالمائة ليدفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن للتراجع بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة والإيرادات السنوية بسبب تأثير إجراءات عزل عام مطولة في جنوب إفريقيا والمكسيك.وما زال المؤشر الأوروبي القياسي يحوم قرب أعلى مستوياته منذ أوائل مارس، وبما يقل 14 بالمائة فقط عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما أغلق المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا في وول ستريت عند أعلى مستوى على الإطلاق أمس الإثنين.وقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات الدعم للسوق إذ ارتفعت بما يتراوح بين 0.6 بالمائة و1.6 بالمائة.