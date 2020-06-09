قطار الحوامدية يشطر طفل نصفين أثناء لعبه بطائرة ورقية

أطاح قطار بطفل أثناء لعبه بطائرة ورقية بمدينة الحوامدية، ما أدى إلى شطر جسده نصفين، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على شريط السكة الحديد بمدينة الحوامدية ومصرع طفل، وانتقلت على الفور قوة أمنية ترأسها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، وتم العثور على جثة طفل في الثانية عشر من عمره، وجسده مشطور نصفين.وأفادت التحريات التي أجريت برئاسة العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأنه أثناء لعب الطفل أمام منزله القريب من قضبان السكة الحديد فقد تركيزه للحظات قدم خلالها القطار فاصطدم به وشطر جسده لنصفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.