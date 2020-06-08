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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشي يعلن موعد تطبيق «إعلان القاهرة» على أرض الواقع

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:26 م
الإبراشي
الإبراشي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بيان القاهرة حظى بترحيب دولي كبير، كونه رؤية متكاملة تعطى إطارًا سياسيًا لحل الأزمة في المشهد الليبي بالكامل وإنشاء دولة مدنية حديثة: "اتصال الرئيس الروسي بوتن يؤكد نجاح المبادرة المصرية؛ لأنها أساس الحل في ليبيا".

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية والإقليمية الكبرى تؤيد مبادرة مصر تجاه الأزمة الليبية، وذلك يعطى مصر صلابة وقوة في تحقيق الحل الليبي: "المبادرة ستكون أساس إنهاء الحرب في ليبيا والوصول إلى دولة مدنية حديثة خالية من الميليشيات والمرتزقة الأجانب، إلي جانب التمثيل العادل لكافة الأقليم الليبية".

وأكد مذيع برنامج "التاسعة" أنه خلال الساعات القليلة ستكون هناك تصورات تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع، والأمم المتحدة ستدخل بها بشكل كبير وواضح، مشيرًا إلى أن هناك مخططا لتقسيم ليبيا، وفى ظل التمويل القطرى للإرهاب والتدخل العسكري التركي، أصبح الوضع في غاية الخطورة على الشعب والدولة الليبية.

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