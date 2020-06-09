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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9-6-2020 فى البنوك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:56 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9-6-2020 فى البنوك
وسام عطية
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شهدت أسعار العملات الأجنبية في الأسواق والبنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 9 - 6 - 2020، هبوطًا طفيفًا، لليوم الثالث على التوالي، رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي، اليوم الثلاثاء 9 - 6 - 2020، للشراء 16.12 جنيه وللبيع 16.26 جنيه، وسعر اليورو للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، بينما سجل سعر الريال السعودي للشراء 4.13 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، وأخيرًا سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.77 جنيه وللبيع 4.81 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي:
سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 50.72 جنيه وللبيع 52.74 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 50.00 جنيه وللبيع 52.76 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 51.19 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 51.40 جنيه وللبيع 51.78 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 50.00 جنيه وللبيع 52.74 جنيه.

أسعار اليورو:
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.37 جنيه.

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، اما في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك التعمير والإسكان للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وبنك كريدي أجريكول للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.23 جنيه.

سعر الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك HSBC وبنك كريدي أجريكول للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم

أسعار الدرهم الإماراتي:
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 4.37 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.42 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.34 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.

أسعار الريال السعودي:
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس للشراء 4.13 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.33 جنيه.

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