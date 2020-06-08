إيبارشية طما تطلق عظات روحية أونلاين

أطلقت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، اليوم، سلسلة عظات روحية بمشاركة كهنة الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وتحرص الإيبارشية تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، على بث العظات الروحية والأنشطة الكنسية "مدارس الأحد" أونلاين، منذ قرار تعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.