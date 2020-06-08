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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر 2020.. تفاصيل مؤتمر وزير الكهرباء غدا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:20 م
أيمن حمزة
أيمن حمزة
عمرو خان
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يبحث كثيرون عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر 2020، حيث كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استعدادات "الكهرباء" لعقد المؤتمر الصحفي للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن إعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر 2020 علي الجهود المختلفة للسنة المالية 2020-2021، في مرحلتها قبل الأخيرة، كاشفًا عن تطبيق حزمة من الإجراءات المشددة بشأن تطبيق القواعد الوقائية للمشاركين في المؤتمر من قيادات الوزرة وممثلي الصحف والقنوات التليفزيونية الحكومية والخاصة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر 2020


وكشف المتحدث باسم الكهرباء لـ"الدستور"، عن أجراءات عقد المؤتمر الصحفي لوزير الكهرباء صباح غدًا الثلاثاء، الموافق 9 يوينو 2020، سوف شملت تجهيزات قاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة حثيث تم تطهير وتعقيم القاعة استعدادًا لاستقبال قيادات الوزارة والإعلاميين.

وأوضح "حمزة" أنه تم دعوة عدد محدود من قيادات الوزارة لمشاركة الدكتور شاكر عقد المؤتمر، فيما أقتصرت دعوة الإعلاميين علي عدد محدود للغاية، في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية مع الحفاظ علي معايير التباعد الاجتماعي خلال الفترة الزمنية الضيقة والمحددة لعقد المؤتمر.

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وحول إجراءات التعقيم والتطهير المتبعة في استقبال الإعلاميين والصحفيين قال الدكتور أيمن:" أن الوزارة أعدت قائمة باسماء الأعلاميين والصحفيين الذين تم دعوتهم لحضور المؤتمر، وتم تحديد مسار دخولهم إلي الوزارة عبر بوابات تطهير وتعقيم مجهزة مسبقًا، بالإضافة إلي حظر دخول أي شخص دون إرتداء الكمامة".
وأضاف:" سوف تستغرق فترة مرور الشخص عبر بوابات التعقيم والتطهير 10 ثواني، بعدها سوف يكون في استقبال طاقم طبي مجهز علي أعلي مستوي ليقوم بقراءة درجة حرارة الشخص للمرة الثانية، ويعيد تعقيم أيدي الإعلامي والصحفي للمرة الثانية، ثم يقدم الطاقم الطبي لهم الجوانتيات المعقمة والكمامة، ثم يسمح لهم بدخول قاعة المؤتمر".
وأكد الدكتور أيمن حمزة، أنه تم تجهيز القاعة الخاصة بعقد المؤتمر وفقًا لمعايير التباعد الاجتماعي المعمول بها ببرتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بحيث تم تحديد المقاعد الخاصة للصحفيين علي بعد المسافة الأمنة لكل صحفي، أما مواقع تواجد الأعلاميين وكاميرات البث المباشر فهي ستكون في مواقع أمنة وبعيدة تمامًا عن موقع الصحفيين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المؤتمر الصحفي لإعلان الأسعار الجديدة لبيع الكهرباء، سيتم بثه مباشرة عبر وحدة المركزية للتليفزيون المصري والقنوات الفضائية الخاصة، التي تم دعوتهم لتغطية المؤتمر، كما تم تجهيز قاعة المؤتمر بشبكة أنترنت لتسهيل عمل الصحفيين للنقل المباشر للمؤتمر.

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