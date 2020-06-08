جون بولتون يطرح كتابًا خلال أيام لكشف أسرار البيت الأبيض

يعتزم جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح كتاب جديد له خلال أيام يكشف فيه عن تجربته داخل البيت الأبيض منذ تعينه مستشارا لترامب في أبريل 2018 وحتى سبتمبر 2019.وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه من المقرر طرح الكتاب نهاية الشهر الجاري، فيما يجري بولتون مباحثات مع بعض الشبكات الإعلامية والتلفزيونية للترويج للكتاب، وفق قناة "سكاي نيوز".وعنوان كتاب بولتون "الغرفة التي حدث فيها: ذاكرة من البيت الأبيض" ويتكون من 592 صفحة، ويقدم شرحا لكيفية اتخاذ القرارات من قبل ترامب وكيف يتعامل مع المستشارين وقضايا السياسة الخارجية.وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يبحث منذ أشهر كتاب بولتون لمعرفة ما إذا كان يضم معلومات سرية أم لا، بينما لم يعلق البيت الأبيض على الكتاب حتى الآن.وكان دونالد ترامب طالب بعدم نشر كتاب بولتون إلا بعد الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل، واصفا إياه بـ"الخائن".