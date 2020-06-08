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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انجازات الرئيس.. 6 أعوام من «العدالة الناجزة»

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:09 م
السيسي
السيسي
حسام التمساح
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شهدت فترة الـ6 أعوام الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة إنجازات فقد تم افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة، لتيسير عملية التقاضي على المواطنين ومن أجل سرعة الفصل والإنجاز في القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

وشمل التطوير عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى، واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات، وغيرها من الخدمات المميكنة التى تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة، وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني، الذي تم تعميمه بالمحاكم، ومن خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة، وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.

وكشفت مصادر قضائية بالمحكمة أن عامل التطوير تمت باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التيسير على المتقاضين.

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