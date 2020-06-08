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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني بشأن «نصب» صفحات تواصل اجتماعي في علاج كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:26 م
صفحات تواصل اجتماعي
صفحات تواصل اجتماعي
محمد جعفر
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تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عمليات نصب تمارسها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إيجاد علاج لفيروس كورونا دون تحرك الأجهزة المعنية.

وأكدت البرلمانية، أن الأيام الماضية، شهدت انتشار متزايد لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول إيهام المواطنين بامتلاكها علاجات لفيروس كورونا، بما يمثل عملية غش تجاري واضحة ونصب على المواطنين.

ونوهت: "تدعي هذه الصفحات، إمكانيات العلاج بالأعشاب والطب البديل والطب النبوي، وغيرها من المسميات بدعوى الوقاية مرة، والعلاج مرة أخرى، من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19)".

وأكدت أنه مع الأزمة الحالية، ولقلة وعي المواطنين، انساق بعضهم خلف تلك الصفحات، لتحصين نفسه من الإصابة، بتناول الأعشاب التي تُعلن عنها، في حين حذر المتخصصون منها، واعتبروها مُجرد نوع من الاحتيال والنصب الذى قد يؤدى إلى نتائج كارثية.

وطالبت فيهم بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة هذه الصفحات والقائمين عليها، وكذلك محلات العطارة التي تسوق لهذا الأمر أيضا، نظرا لخطورة ما يتم ترويجه على صحة المواطنين من ناحية، وتضمنه عملية نصب واضحة على المواطنين.

كما طالبت بتكثيف الحملات الموجهة للمواطنين ضد هذا الأمر، حتى يتم تحصينهم ضد هذه الدعاية والصفحات.

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