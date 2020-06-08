«مرور الجيزة» تحرر 3120 مخالفة خلال 24 ساعة

شنت إدارة مرور الجيزة، حملة أمنية مكبرة علي كافة الطرق والمحاور نجحت خلال 24 ساعة في تحرير 3120.وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 1558 نموذج 125 و356 متنوعا و13 بدون تسيير و1171 انتظار خاطئ و22 بدون قيادة و10 حالات فحص و22 حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية".كما تم ضبط 19 عدم استخدام حزام الأمان و52 زجاج فاميه و6 حجز توك توك و41 التصالح الفوري و10 ملصقات ومتعلقات و490 تجاوز السرعة المقررة بالرادار و15 حملة السرفيس 257و مخالفة عدم ارتداء كمامات بإجمالي 3120 مخالفة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.