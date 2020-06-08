«سلطة الفساد والظلم».. متظاهرون يحرقون صورة خامنئى فى مشهد

تداول نشطاء إيرانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لمتظاهرين وهم يحرقون صورة المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، وذلك تعبيرًا عن مطالبهم بالحرية ورفض الظلم في البلاد.وتحت شعار وأقاويل فلتسقط سلطة الفساد والظلم والور والاستبداد والكذب والمراوغة على أمل النصر انتشر مقطع الفيديو.وشهدت إيران قبيل تفشي جائحة كورونا، احتجاجات على إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي، بعدما أعلن الحرس الثوري مسئوليته عن الحادثة، وحرقت صور لكبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم المرشد.كما تخللت الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر 2019 ضد رفع أسعار البنزين، حرق صور لخامنئي وهتاف ضده بالموت.وذكرت وكالة رويترز سابقا أن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات، وذلك نقلًا عن "ثلاثة مصادر قريبة من دائرة خامنئي"، و"مسئول رابع" قال إن "المرشد الأعلى أمر كبار المسئولين بأن يفعلوا كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات.