نتنياهو: لم ننتهي من خرائط ضم الضفة الغربية والأغوار

أبلغ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية أن رسم خرائط عملية الضم لم ينتهي حتى الآن.وأكد نتنياهو أن خرائط عملية فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، لم ينتهي الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يحاول إتمامها في أقرب وقت ممكن، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وعقد نتنياهو اجتماعا، مساء اليوم، مع رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، بحضور ياريف ليفين رئيس الكنيست.في السياق ذاته، أكد مسؤولون أمنيون لدى الاحتلال الإسرائيلي إنهم لم يتطلعوا على خرائط خطة فرض السيادة حتى الآن، مشيرين إلى أنهم لا يمكنهم توقع اليوم الذي سيتم فيه إعلان بدء التنفيذ بشكل نهائي.