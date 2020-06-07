«الصيادلة» تحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة، إن موضوع بيع الأدوية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أصبح خطيرًا ويهدد حياة المصريين.أضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على قناة "الحدث اليوم": القانون المصرى يؤكد أنه لا يصح بيع الدواء أو تخزينه إلا في المحال المخصصة، وغير ذلك يصبح مخالفًا حتى إذا كان في عيادة طبيب، والدواء المصرى له نفس التأثير للدواء المستورد وإذا لم يكن له نفس التأثير لا يتم الترخيص له.وتابع: "انتشرت على السوشيال بروتوكولات للعلاج من كورونا ولا يصح أن نعمم بروتوكولًا واحدًا على كل المرضى وهذا ما استغلته شركات الأدوية في البيزنس الخاص بها.وأكد أنه قابل وزير الداخلية وتقدمنا ببيان للمجلس الأعلى للإعلام للحد من انتشار إعلانات الأدوية عبر القنوات التليفزيونية.وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.وقال المتحدث إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وتابع: أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.