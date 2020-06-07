رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الراجل الحنين».. وصلة غزل بين الدكتور محمود سامي وزوجته على الهواء

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:02 م
الدكتور البطل محمود
الدكتور البطل محمود سامي
سناء إسماعيل
طباعة
دخل الدكتور البطل محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج مصابي كورونا، في نوبة بكاء على الهواء، وهو يتحدث عن مدى تحمل زوجته له في مسيرة حياتهما.

وأضاف «سامي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن زوجته دعمته وساندته كثيرًا، وكانت صبورة في حياتها معه.

وتابع: «هي بنت خالتي وأول إنسانة في حياتي، ووقفت جنبي في فترات كبيرة، من غيرها مكنتش هبقى حاجة.. هي إنسانة صبورة وتحملتني كثيرًا».

من جانبها، قالت زوجة البطل خلال المداخلة: «أنت تستاهل أكتر من كدا.. أنت كل شيء حلو.. أنت أنبل إنسان قابلته في حياتي.. محمود قوي وأنا عارفه أنه هيتحمل حتى يشفى تمامًا.. وعندي أمل أن الدولة لن تتخلى عنه».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

إصابة نجل الفنانة آثار الحكيم بكورونا

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

ابتكار جديد وتطبيقات مبهرة في عالم الأقمشة الذكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح

حسن عبدالموجود: القصة القصيرة تستطيع حجز مكانة كبيرة على ساحة الأدب

عبد السلام الشاذلي يكشف سبب اتجاه الكتاب الشباب إلى الرواية

بروتوكول بين «الناشرين المصريين» ومعمل تحاليل لخدمة الأعضاء