«الراجل الحنين».. وصلة غزل بين الدكتور محمود سامي وزوجته على الهواء

دخل الدكتور البطل محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج مصابي كورونا، في نوبة بكاء على الهواء، وهو يتحدث عن مدى تحمل زوجته له في مسيرة حياتهما.وأضاف «سامي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن زوجته دعمته وساندته كثيرًا، وكانت صبورة في حياتها معه.وتابع: «هي بنت خالتي وأول إنسانة في حياتي، ووقفت جنبي في فترات كبيرة، من غيرها مكنتش هبقى حاجة.. هي إنسانة صبورة وتحملتني كثيرًا».من جانبها، قالت زوجة البطل خلال المداخلة: «أنت تستاهل أكتر من كدا.. أنت كل شيء حلو.. أنت أنبل إنسان قابلته في حياتي.. محمود قوي وأنا عارفه أنه هيتحمل حتى يشفى تمامًا.. وعندي أمل أن الدولة لن تتخلى عنه».