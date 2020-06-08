أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8-6-2020 فى البنوك

أسعار العملات الأجنبية اليوم



وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي، اليوم الإثنين 8-6-2020، للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.28 جنيه، وسعر اليورو للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، بينما سجل سعر الريال السعودي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.33 جنيه، كما سجل الدينار الكويتي للشراء 51.45 جنيه وللبيع 52.91 جنيه، وأخيرا سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.43 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي







سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 51.02 جنيه وللبيع 52.81 جنيه.



وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس للشراء 58.18 جنيه وللبيع 58.50 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 50.00 جنيه وللبيع 52.76 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 52.00 جنيه وللبيع 52.85 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 51.40 جنيه وللبيع 51.78 جنيه، والبنك التجاري الدولي للشراء 50.12 جنيه وللبيع 52.85 جنيه.



أسعار اليورو







سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.49 جنيه.



وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك التعمير والإسكان وبنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.52 جنيه.



سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه.



وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك HSBC وبنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية اليوم



أسعار الدرهم الإماراتي







سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 4.37 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس للشراء 4.77 جنيه وللبيع 4.81 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 4.26 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.40 جنيه وللبيع 4.42 جنيه، أما مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء 4.34 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.



أسعار الريال السعودي









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سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.

شهدت أسعار العملات الأجنبية في الأسواق والبنوك المصرية، اليوم الإثنين 8-6-2020، ارتفاعا طفيفا، لليوم الثالث على التوالي، رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).