رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: عمليات نهب بترهونة والأصابعة ونزوح آلاف الأهالي

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:08 م
عمليات نهب
عمليات نهب
عبير سليم
طباعة
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، اليوم، إنها تلقت العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في بلدتي ترهونة والأصابعة، ونزوح 16 ألف ليبي جراء معارك الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن التقارير الواردة إليها تشير إلى وقوع أعمال نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في البلدتين، حيث تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة تبعث على الانزعاج الشديد، داعية سلطات حكومة الوفاق في طرابلس إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه.

وحثت جميع الأطراف في ليبيا علي احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، ولا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.

وأكدت البعثة الأممية أنها لا تزال تشعر بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا، لافتة إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16 ألف ليبي في الأيام القليلة الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

تأكيد لـ«الدستور».. وزير التعليم يعلن خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عبدالعال: راتب العامل كان سيصل لـ4000 جنيه لولا كورونا

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

الصحة: 39 وفاة و1467 إصابة جديدة بكورونا

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

ابتكار جديد وتطبيقات مبهرة في عالم الأقمشة الذكية

تايلاند تقيم مهرجانًا للموسيقى على الإنترنت بسبب كورونا

«اختفاء مادلين».. الشرطة تتلقى 400 إفادة عن القضية الغامضة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

عبد السلام الشاذلي يكشف سبب اتجاه الكتاب الشباب إلى الرواية

بروتوكول بين «الناشرين المصريين» ومعمل تحاليل لخدمة الأعضاء

«موسييف» تستعرض الفنون الشعبية الروسية والعالمية على يوتيوب الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة