السنيورة: لبنان دفع الكثير من أجل القضايا العربية

علق فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على تعليقات البعض بأن العالم العربي تخلى عن لبنان في أزمتها الحالية.وقال «السنيورة» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: «نعيش ظروف مختلفة في العالم العربي بسبب جائحة كورونا وعليهم أن يتفهموا هذه الظروف ويدركوا عظمتها».وأضاف: «لبنان تحمل ما لا يحتمل من أزمات، ودفع الكثير من أجل الدفاع عن القضايا العربية، ومطلوب من الجهة اللبنانينة أن تغير من نفسها لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وعلى أصدقائنا في العالم أن يساندوا لبنان لكي يتخطى هذه المرحلة».