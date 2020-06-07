تعافي 9 مصابين بكورونا ومغادرتهم «عزل أسوان»

غادر مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، والمدينة الشبابية، مساء اليوم الأحد، 9 حالات بعد تعافيها من الفيروس، وتماثلهم للشفاء التام.وحصلت "الدستور" على بيانات المتعافين وهم: ''إبراهيم. ع، وصلاح الدين. خ، وعبد الحميد. أ، ومحمود. ع. ع، ومحمود. م. م، فاطمة. م. ح، شاذلية. ب. ع، وكمال. ع، ومحمود. ح''.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.الجدير بالذكر، أنه خلال الفترات الماضية تم بدء تجربة سحب عينات دم "بلازما" من عدد من الشباب المتعافين من فيروس كورونا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي "الحجر الصحي".وكانت وزارة الصحة، أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.