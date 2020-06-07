رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 9 مصابين بكورونا ومغادرتهم «عزل أسوان»

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:05 م
كورونا
كورونا
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
غادر مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، والمدينة الشبابية، مساء اليوم الأحد، 9 حالات بعد تعافيها من الفيروس، وتماثلهم للشفاء التام.

وحصلت "الدستور" على بيانات المتعافين وهم: ''إبراهيم. ع، وصلاح الدين. خ، وعبد الحميد. أ، ومحمود. ع. ع، ومحمود. م. م، فاطمة. م. ح، شاذلية. ب. ع، وكمال. ع، ومحمود. ح''.

ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.

ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.

الجدير بالذكر، أنه خلال الفترات الماضية تم بدء تجربة سحب عينات دم "بلازما" من عدد من الشباب المتعافين من فيروس كورونا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي "الحجر الصحي".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

ننشر رابط مؤتمر وزير التربية والتعليم للحديث عن الثانوية العامة 2020

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

15 قرارًا لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

image description

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

التضامن: 15 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة».. أكبر برنامج دعم في العالم

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

منوعات

تايلاند تقيم مهرجانًا للموسيقى على الإنترنت بسبب كورونا

«اختفاء مادلين».. الشرطة تتلقى 400 إفادة عن القضية الغامضة

لاعب كرة السلة عبد الرحمن عابد: أتمنى اللعب مع الفريق المصري في الأوليمبياد

سوار إلكتروني لتعقب تحركات لاعبي كرة السلة في ألمانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
المزيد

الثقافة

بروتوكول بين «الناشرين المصريين» ومعمل تحاليل لخدمة الأعضاء

«موسييف» تستعرض الفنون الشعبية الروسية والعالمية على يوتيوب الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة

«مؤمنون بلا حدود» تطرح ترجمة كتاب «ما الإسلام»