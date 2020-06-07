البابا ثيؤدوروس يحتفل بالعنصرة في مقره بالقاهرة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بمناسبة أحد العنصرة اليوم الأحد 7 يونيو 2020 ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في الحمزاوي بالقاهرة.أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شارك في القداس مع غبطته، المتروبوليت نقولا (طنطا) والمتروبوليت نيقوديموس (ممفيس).وشدد الانبا نيقولا على أن ذلك حدث والأبواب مغلقة ودن مشاركة شعب أو مصلين.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن لفظة "عنصرة" من أصل عبريّ، ومعناها "عيد" أو "محفل". وفي اللغة اليونانية Πεντηκοστή (بنديكوستي)، معناها "الخمسيني".وأضاف: أنه تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بـ"عيد العنصرة المقدس"، في اليوم الخمسين بعد أحد القيامة المجيدة (الفصح المسيحي). وفيه حل الروح القدس على تلاميذ الرب يسوع المسيح بشكل السنة نارية، وامتلىء الكل من الروح القدس.