«قدوة-تك» تستكمل تدريب رائدات الأعمال «أونلاين»

تواصل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ برامج مبادرة "قدوة-تك" التدريبية الخاصة ببناء قدرات رائدات الأعمال الحرفيات على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل المجتمعي، والتي تتم عبر تقنيات التعلم عن بُعد، في إطار دورها في تنفيذ خطط الدولة الخاصة ببناء الإنسان وتنمية المجتمع ونظرًا لأهمية مواجهة التحديات الحالية من خلال إيجاد وسائل مختلفة تستثمر التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الوصول لأفراد المجتمع والحصول على البرامج التدريبية بشكل يوفر الجهد والوقت ويحافظ على أمان وصحة المشاركين.وحرصت الوزارة على تحويل تقديم أنشطة المبادرة وبرامجها من الشكل المباشر إلى الشكل التفاعلي عبر الإنترنت (أونلاين)، ما أتاح فرصة كبيرة للتوجه بأنشطة المبادرة إلى كل محافظات مصر، ويظهر ذلك في تلك المجموعة التي تضم عددا متميزا من رائدات الأعمال تشمل 30 متدربة من محافظات القاهرة وشمال سيناء وقنا والفيوم والشرقية والبحر الأحمر والجيزة والقليوبية والإسكندرية والغربية وأسيوط، بمشروعات شديدة التنوع والتخصص في مجالات الحرف اليدوية منها على سبيل المثال منتجات الجلد الطبيعي وصناعة المرايات والمنتجات الخشبية والديكوباچ وتصميم الملابس والتطريز والشموع والخوص والسجاد اليدوي وإعادة تدوير المنتجات.وتتيح تلك المشروعات المختلفة الفرصة لمزيد من تبادل المعارف والخبرات المتنوعة في مجال الحرف اليدوية وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه التسويق الرقمي في هذا المجال والوصول إلى أقصى استفادة من البرنامج التدريبي.