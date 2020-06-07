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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية البرلمان» توافق مبدئيًا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:46 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أن مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي.

وقال النائب سامي رمضان إن وجود غرفة تشريعية ثانية متخصصة يمثل إضافة للعمل التشريعي ويحقق الصالح العام، فيما وصف النائب سعيد العبودي، مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ باليوم التاريخي.

ومن جانبه أيد النائب علي بدر مشروع القانون والذي يأتي تأكيدًا على اكتمال المؤسسات في مصر الحديثة وأننا نسير على الطريق الصحيح خلف القيادة السياسية.

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