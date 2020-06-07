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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة لوزير الرى بشأن تطهير المصارف والترع بالهرم

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:45 م
الدكتورة مي البطران
الدكتورة مي البطران
محمد الشريف
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تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن عدم قيام وزارة الري بدورها نحو رش وتطهير الرشاحات والترع والمصارف بشكل دوري ومنتظم بمنطقة "كفر المنفى- زمام نزلة البطران" المنحصرة بين طريق المنصورية وطريق المريوطية- الهرم- الجيزة.

وأشارت البطران في بيان، اليوم، إلى أن هذه المصاريف يبلغ عددها ستة، والتي تعد مصدر لانتشار الأوبئة والأمراض في مناطق وجودها إذ لم يتم رشها ومتابعتها بصفة دورية، بالإضافة إلى أن الترع تنتشر بها الحشرات والأوبئة مما أدى إلى الخوف والقلق بين أهالي المناطق وخاصة وأن المصارف وسط المساكن كما أن بها روائح كريهة.

وأكدت أنها تقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لمتابعة هذا الأمر بصفة دورية، ولم يتم الاستجابة حتى الوقت الحالي، مطالبةً بسرعة مناقشة الطلب لما له من أهمية في الوقت الحالي في ظل انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم وبات يهدد حياة الملايين.

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