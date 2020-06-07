بدء صرف معاشات يونيو للشريحة الثالثة اليوم

صرف معاشات الشريحة الثالثة

شرائح صرف المعاشات





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وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت أنه تم الانتهاء من مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، وذلك حتى الخميس الماضي، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت أنه تم الانتهاء من مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، وذلك حتى الخميس الماضي، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من الاول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر، في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وتبدأ اليوم الأحد، صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات والذي يتجاوز معاشهم عن 2000 جنيه، وحتي 3000 جنيه، ويستمر الصرف علي مدار يومين، بدًاء من اليوم وحتي غدًا الاثنين علي أن من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، وضعت خطة تبدأ من يوم الاثنين الماضي لصرف المعاشات من 1000 جنيه لأقل يومي 1 و2 يونيو، وصرف المعاشات 2000 جنيه فأقل يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يونيو، وصرف المعاشات لأكثر من 2000 جنيه وحنى 3000 جنيه يومي الأحد والاثنين 7 و8 يونيو، وصرف المعاشات لأكثر من 3000 جنيه يومي الثلاثاء 9 يونيو، وذلك لمنع التكدس بين المواطنين والمساعدة في تفشي فيروس كورونا المستجد.وأشار التقرير الصادر عن غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات، إلى انتظام عمل صرف معاشات شهر يونيو في الأيام الأربعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.