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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ولادة أول توأم بمستشفى العزل الصحي بإسنا

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:38 ص
ولادة
ولادة
هدى الأمير
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شهد مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابين فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الأحد، ولادة أول توأم بالمستشفى، حيث إن المستشفى كان قبيل أيام استقبل سيدة مصابة بالفيروس، حاملا في الأشهر الأخيرة.

ونجح الفريق الطبي بمستشفى العزل بإسنا، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، حامل بتوأم، وتعاني من ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وبفحصها من جانب طبيب نساء وتوليد بالمستشفى تبين أنها تحتاج إلى الخضوع لعملية ولادة قيصرية.

وأضاف أنه على الفور تم تشكيل فريق طبي لإجراء الجراحة، وتجهيز غرفة العمليات ورفع معدلات التعقيم إلى أقصى مستوياتها، وتوفير عدد من أكياس الدم والبلازما، لمواجهة حدوث أية مشكلات قد تحدث خلال عملية الولادة.

ولفت إلى أن العملية تمت بنجاح، لتنجب الأم طفلين ذكرين، وإنها في حالة صحية جيدة وتم نقلها إلى قسم العناية المركزة، كما تم نقل الطفلين إلى قسم الحضانات بالمستشفى، حتى يحظيا بالرعاية، كما سيتم سحب مسحة منهما للتأكد من إصابتهما بفيروس كورونا من عدمه.

وأشار إلى تلك العملية تعد التاسعة، حيث إن الفريق الطبي كان قد سبق له إجراء 8 عمليات ولادة جميعها تمت بنجاح، ولتغادر الأمهات المستشفى بعد تعافيهن بصحبة أطفالهن.

وفي سياق متصل بلغ إجمالي أعداد المتعافين حتى الآن 553 حالة تعافٍ، وبذلك تسجيل مستشفى عزل إسنا أعلى نسب تعافٍ على مستوى الجمهورية، حيث إن المستشفى كان قد تم تحويله لمستشفى للعزل في مارس الماضي، واستقبل العشرات من المرضى من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

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