«جاد»: «التعليم» جهزت 24 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة

قال الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن وزارة التربية والتعليم ستتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة وصحة جميع طلاب اللجان، مشيرا إلى أن جميع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات اتخذت إجراءاتها الكافية.وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال حديثه بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الوزارة تحاول الحفاظ على صحة الجميع من خلال الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.وأوضح أن وزارة التربية والتعليم جهزت 24 مليون كمامة، و6 ملايين و500 ألف جوانتى، إضافة إلى 16 ألفا و500 جهاز لقياس درجات الحرارة من أجل السيطرة على انتشار الفيروس وسط الطلاب بلجان الثانوية العامة.وأكد مقدم برنامج "صباح البلد"، أن العدد المذكور من الكمامات والجونتيات وغيره لاستقبال حوالى 653 ألف طالب وطالبة، موضحا أن اللجان التى سيجرى بها الامتحانات تم تطهيرها بالفعل، إلى جانب تطهير أماكن الاستراحة الخاصة بأولياء الأمور حتى نمر من هذه الجائحة بسلام.