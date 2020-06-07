وفاة شقيقة الفنانة عفاف شعيب

توفيت شقيقة الفنانة عفاف شعيب، بعد صراع طويل مع المرض داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.ومن المقرر أن تشييع الجثمان، اليوم الأحد، دون أية مراسم؛ تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.يذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب مشاركته في موسم منتصف العام من خلال مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي.