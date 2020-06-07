خبير استراتيجى: أردوغان سينسحب من المنطقة مدحورًا

قال العميد محمود محيي الدين، الخبير الإستراتيجي، إن الخرائط الحدودية التي عرضتها تركيا إنما هى لتضليل المجتمع الدولي، وتلك الخرائط الحدودية رفضتها العديد من الدول.وأضاف محيى الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" والذي يقدمه الإعلامي سيد على، أن الجانب الأمريكي أعطى الضوء الأخضر للجانب التركي لتحجيم الدور الروسي فى المنطقة، ومن المتوقع أن ينسحب أردوغان من المنطقة مدحورًا وستلقى المبادرة المصرية ترحيبًا كبيرًا.وكان قد أعلنت فرنسا دعمها لإعلان القاهرة لوقف إطلاق النار فى ليبيا، خلال اتصال هاتفي بين وزير الشئون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان ونظيره المصري سامح شكري، حيث قالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن، الوزير الفرنسي هنأ شكري على الجهود التي بذلتها مصر في الملف الليبي، معربًا عن ترحيبه بالنتائج التي تحققت اليوم والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال، واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وللتوصل سريعًا لوقف إطلاق النار ينص على مغادرة المرتزقة الأجانب ليبيا.وأعربت فرنسا عن دعمها العملية السياسية في ليبيا على هذا الأساس، وتحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.