إصابة رئيس جمهورية كازاخستان بكورونا

أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان عن إصابة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مضيفة أنه يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت التشخيص.وأكد المتحدث باسم رئيس كازاخستان، بيريك أوالي، على حسابه بموقع التدوينات المصغّرة «تويتر»، أن الرئيس يخضع لفحوص طبية منتظمة، لافتًا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة.وسجلت كازاخستان، حتى الآن، 12511 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة.وخففت السلطات في الشهر الماضي إجراءات العزل العام بعد استمرارها شهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.