وزير الاتصالات تعليقًا على جائحة كورونا: «رب ضارة نافعة»

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة كانت تنادي من زمن بالتعليم الرقمي، موضحًا أن جائحة فيروس كورونا المستجد شجعت قطاعا كبيرا من الناس على اعتماده، وعليه اقتنصنا هذه الفترة لإطلاق بعض المبادرات لتأهيل الشباب للعمل الرقمي وكان آخرها «مستقبلنا رقمي».وأضاف «طلعت»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية: «كنا ننادي بالتعليم عن بعد لكن الناس كانت معتادة على التعليم التقليدي.. رب ضارة نافعة».ولفت إلى أن المبادرات التي تطلقها الوزارة مجانًا تهدف أولًا إلى تعليم الشباب علوم البيانات وهي قدرات الإنسان على إنشاء برامج تحلل البيانات وتستخرج منها نتائج، ثانيًا التسويق الرقمي، وثالثًا إنشاء المواقع وتصميمها.