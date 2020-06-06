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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السورى: التجار أغلقوا محالهم مع اقتراب الدولار من عتبة 2500 ليرة

السبت 06/يونيو/2020 - 08:46 م
الدولار
الدولار
سميرة إبراهيم
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شهدت غالبية المحافظات السورية، اليوم السبت، إغلاقا جزئيًا لغالبية المحال التجارية والمحروقات وغيرها، تزامنا مع انخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستويات منخفضة خلال الساعات الماضية، حيث وصل سعر الصرف إلى عتبة الـ2500 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد جميعها إلى أرقام لا يألفها المواطن السوري، بالإضافة لفقدان الكثير منها.

أغلق بعض التجار محالهم التجارية ورفعوا الأسعار بشكل جنوني، في محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق ودرعا والسويداء، تزامنًا مع استمرار انهيار الليرة السورية، وفقًا لما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق ذاته، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما يُلزم تجار الجملة ونصف الجملة في أسواق الهال في جميع المحافظات بمسك سجلات نظامية لحركة المواد لديهم، مؤكدة على ضرورة التقيد بتداول الفواتير.

أما في مناطق "قسد"، أفاد المرصد السوري بأن مواطنين دعوا للتظاهر في مدينة القامشلي في ريف الحسكة، احتجاجًا على الوضع المعيشي الصعب في ظل استمرار انهيار الليرة السورية.

كما شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار جميع الأصناف، وانعدام الحركة فيها.

وفي شمال غرب سوريا رصد المرصد السوري، استياء شعبيا من قبل الأهالي في إدلب، بعد قيام الأفران التي تنتج مادة الخبز برفع تسعيرة "الربطة" الواحدة إلى 600 ليرة سورية بوزن 775 غرامًا، بعدما كانت بسعر 500 ليرة سورية، ووزن 850 غرامًا، وتوقع الأهالي ارتفاع سعرها إلى  أكثر من 800 ليرة سورية خلال الأيام القادمة، بسبب فقدان المحروقات والكلفة التشغيلية للأفران.

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