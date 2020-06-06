محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع كمامات ويسحب 15 رخصة

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مدينتي السنطة وزفتى، في إطار متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح محافظ الغربية أنه تم سحب 15 رخصة من قائدي السيارات لعدم ارتداء كمامات ومخالفة القرارات الصادرة بهذا الشأن، كما وجه بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الري لتطهير مصرف أمام قرية نهطاي زفتى ومصرف إمام قرية كفرالشرفا بالسنطة.وتفقد «رحمي»، منفذي بيع كمامات بالسنطة تابعين لـ«مستقبل وطن» للمواطنين بأسعار مخفضة، ومنفذا تابعا للقوات المسلحة المسلحة ممثلًا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.