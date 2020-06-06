في ظل كورونا.. تكدس المواطنين أمام أحد المطاعم بشبرا الخيمة (صور)

شهد أحد المطاعم الشهيرة في منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم السبت، زحاما شديدا من المواطنين دون اتخاذ أي تدابير وقائية في ظل تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد.يأتى ذلك على الرغم من تحذيرات الحكومة ووزارة الصحة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، والتي على رأسها وجود تباعد ومسافات بين الشخص والآخر، وارتداء الكمامة، والقفازات الطبية، واستخدام أدوات التعقيم والتطهير، والاهتمام بالنظافة الشخصية، إلا أنهم لم يلتزموا بها وتكدسوا أمام المطعم.