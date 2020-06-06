بالأسماء.. رئيس الجمهورية يقرر تعيين 58 نائبا لرئيس محكمة النقض

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارا حمل الرقم 48 لسنة ۲۰۲۰، والخاص ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية حيث شملت المادة الأولى من القرار تعيين 58 قاضيا نائبا لرئيس محكمة النقض.يأتي ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى وبناء على ما عرضه وزير العدل.