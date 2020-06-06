متظاهرون يهاجمون السفارة الأمريكية في المكسيك (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو أظهر امتداد الاحتجاجات على انتهاكات الشرطة الأمريكية بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، إلى المكسيك.وتجمهر مئات المكسيكيين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة مكسيكو سيتي، للتنديد بمقتل جورج فلويد، وكان بينهم رجال ونساء ملثمون خربوا مبانى السفارة الأمريكية ورشقوها بالحجارة.وأضرم المحتجون، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء ويغطون وجوههم في أحد الشوارع الرئيسية بوسط مكسيكو سيتي، النار في سيارات وحطموا واجهات عدد من المتاجر، ومن بينها فرع لـ«سيتي جروب» المصرفية الأمريكية.واندلعت الاحتجاجات في المكسيك بعد مظاهرات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى تأييدًا لجورج فلويد، المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السمراء، الذي توفي في مينيابوليس الشهر الماضي على يد الشرطة بطريقة وحشية.