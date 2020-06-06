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محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ديمقراطيو أمريكا يطالبون بإصلاح الشرطة

السبت 06/يونيو/2020 - 01:20 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
مروة عنبر
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مع تصاعد الاحتجاجات الأمريكية في عدد من الولايات، تبنت شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطي دعوات وشعارات المتظاهرين، مطالبين بإصلاحات في جهاز الشرطة.

وخرجت المظاهرات لليوم الحادي عشر على التوالي في مختلف أنحاء أمريكا، احتجاجًا على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض خلال عملية اعتقاله.

وتبادلت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، التصريحات الحادة مع الرئيس دونالد ترامب بشأن أسلوب تعامله الغليظ أحيانًا مع الاحتجاجات والمسيرات في المدينة، كتب شعار "بلاك لايفز ماتر"، الذي يعني "حياة السود مهمة"، بأحرف صفراء عملاقة على أرض الشارع المؤدي للبيت الأبيض.

وفي مينيابوليس، أيدت قيادات ديمقراطية تصويت بالمدينة، منع استخدام تقييد المشتبه بهم باستخدام الركبة أو أوضاع الخنق، إلا أن الأمر يحتاج إلى موافقة قضائية قبل سريانه.

وفي السياق، صرح حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، بأنه سيمنع وكالة تدريب قوات الشرطة في الولاية من تعليم أفرادها طريقة تقييد المشتبه بهم التي تعتمد على الضغط على الشريان السباتي في الرقبة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو، إنه على ولايته أن تقود مساعي لإقرار إصلاحات، تتضمن إتاحة الاطلاع على سجلات تأديب أفراد الشرطة وحظر وسائل التقييد بالخنق.

وتابع كومو، في بيان له "قتل السيد فلويد كان نقطة تحول، الناس يقولون كفى يجب أن نتغير".

وأمر قاض اتحادي شرطة مدينة دنفر، بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات البلاستيكية وأدوات القوة الأخرى الأقل فتكًا، مثل قنابل الصوت، ضد المحتجين في المدينة.

ويأتي هذا القرار ردًا على دعوى قضائية محلية أقامها محتجون، وقال متحدث باسم شرطة دنفر إن القوة ستلتزم بقرار القاضي.

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