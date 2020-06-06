عقيلة صالح: تركيا تدخلت في ليبيا بـ10 آلاف إرهابي

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن الجيش الليبي عندما تحرك إلى العاصمة الليبية تحرك لمحاربة الإرهابيين الذين يسيطرون على العاصمة.وأضاف، خلال كلمته في مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مهام الجيش الليبي تطهير البلاد من الميليشيات المسلحة التي تنهب الليبيين، متابعًا: "عندما أوشك الجيش على تطهير العاصمة تدخلت تركيا بأكثر من 10 آلاف إرهابي لوقف تطهير العاصمة".ولفت صالح، إلى أنه استجابة لنداء الدول العربية بوقف القتال، قام الجيش الليبي بقبول الهدنة، لكن الطرف الاخر لم يلتزم بالهدنة.