ضبط 306 أسلحة نارية و1178 طلقة مختلفة الأعيرة بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.أسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال اسبوع عن ضبط (306) قطعة سلاح نارى، أبرزها (56 بندقية آلية– 36 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 22 مسدسا– 192 فردا محلي الصنع– 1178 طلقة مختلفة الأعيرة– 1002 قطعة سلاح أبيض).وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ (1220) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق (16) مديرية أمن.يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.