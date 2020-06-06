رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 306 أسلحة نارية و1178 طلقة مختلفة الأعيرة بالمحافظات

السبت 06/يونيو/2020 - 01:08 م
أسلحة
أسلحة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال اسبوع عن ضبط (306) قطعة سلاح نارى، أبرزها (56 بندقية آلية– 36 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 22 مسدسا– 192 فردا محلي الصنع– 1178 طلقة مختلفة الأعيرة– 1002 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ (1220) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق (16) مديرية أمن.

يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

افتتاح مستشفى ميداني لاستقبال «حالات كورونا الحرجة» خلال 10 أيام

233 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

السيسى: الحل الوحيد لأزمة ليبيا «سياسى»

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر وعقيلة صالح

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

منوعات

رسمي.. رابط نتيجة الصف الاول و الثاني الثانوي 2020 الترم الثاني جميع المحافظات.. نتيجة أولي ثانية ثانوى بالرقم القومي

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

«سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع» شعار اليوم العالمي في 2020

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تبث باليه «زوربا» على قناتها باليوتيوب.. غدًا

إيناس عبد الدايم تعتمد نتيجة مسابقتي «كاتب ورسام» و«الأدبية»

«37 عامًا على رحيله».. في محبة أبو سويلم الشهير بـ«محمود المليجي»

«ثلاثون يوما من حصار كورونا» جديد الكاتب جان دوست