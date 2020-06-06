مؤسسة أمريكية تستثمر ملياري دولار في مشروعات صحية بإفريقيا

أعلنت مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية اعتزامها استثمار نحو ملياري دولار في دول أفريقيا ودول نامية لدعم المؤسسات الصحية في مواجهة الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".وأوضحت أن هذه الأموال ستوجه إلى المؤسسات الصحية التي تفتقر إلى تجهيزات ومعدات طبية ضرورية ومنتجات دوائية في دول أفريقيا وعدد مم الدول النامية.وأشارت مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية إلى أنها تنوي جمع 3 مليارات دولار إضافية للمؤسسات الطبية الخاصة بدول أفريقيا وعدد من الدول النامية في إطار هذه المبادرة الصحية.تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الصحي في أفريقيا جنوب الصحراء يمثل 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدول هذه المنطقة.