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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب: حقن مصابي كورونا ببلازما المتعافين تحت التجربة إكلينيكيًا

السبت 06/يونيو/2020 - 10:14 ص
بلازما المتعافين
بلازما المتعافين
هدير شعراوي
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قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن حقن المصابين ببلازما المتعافين من فيروسكورونا المتجد "كوفيد19"، يعتبر فى مصر ما زال تحت التجربة إكلينيكيا ولا توجد توصية لاستخدامها بصفة مطلقة، ولكن تم استعمالها بالفعل فى الصين وأوروبا، وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها أيضا ففى عام 2003 استخدمت للحالات الشديدة وكانت مفيدة جدا.

وأضاف سالم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يتم سحب البلازما من جميع المتعافين، بل يجب أن يكون متعافى تماما من الأمراض الأخرى، حيث إنها محدودة الاستعمال وتحتاج إلى وقت محدد بحوالى أربعة أسابيع من الشفاء والتعافى.

وأوضح أن تلك الطريقة مثلها مثل أى طريقة علاجية فى مصر لا بد أن تعتمد أولا، وهى الآن فى التجارب الإكلينيكية ومفعولها مبشر، متابعا أنه وارد جدا أن تكون نوعية الحياة الخاصة بالمواطنين والتعامل عن قرب ساعدت فى انتشار الفيروس وعدد الحالات.

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