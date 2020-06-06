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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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خسوف القمر
السبت 06/يونيو/2020 - 02:11 ص
خسوف القمر
عدسة: محمود عبدالناصر
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