حزب إسرائيلي: نطالب بفرض السيادة على الضفة الغربية والأغوار دون شروط

طالبت إيليت شاكيد القيادية في حزب "يمينا" الإسرائيلي، أن يتم فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، خلال شهر واحد فقط، ودون شروط.وأوضحت شاكيد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تم تشكيلها للتمكن من المضي قدمًا في خطوات تطبيق السيادة على الضفة والأغوار، حسبما نشرت صحيفة "معاريف"الإسرائيلية.وأكدت أنه في حال عدم الالتزام بفرض السيادة، فلن يكون للحكومة الحالية سببا لوجودها.من جانبها، طالبت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، في وقت سابق، بالاستعداد إلى اندلاع تصعيد داخل الأراضي المحتلة، وعلى حدود قطاع غزة المحاصر، بسبب تلك الخطوة، مشيرة إلى العمل أمنيا دون الإطلاع على خطة الضم.وأعلن رؤساء المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، رفضهم لأن تكون عملية فرض السيادة مقابل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وقال مصدر إسرائيلي إن الإدارة الأمريكية اشترطت أن يكون هناك إجماعا إسرائيليا على تنفيذ خطة فرض السيادة، من أجل الإعلان عن دعمها بشكل كامل.