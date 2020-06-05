أردوغان يوجه بتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحكومة لتغيير وضع معلم «آيا صوفيا» التاريخي، ليصبح مسجدًا إسلاميًا بعد تحويله إلى متحف عام 1934 بقرار من مجلس الدولة، ويرى المحللون أن أردوغان يحاول إثارة الرأي العام بمتاجرته بـ«آيا صوفيا».وذكر موقع «تركيا الآن» أن فكرة تحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد تقام فيه الشعائر الإسلامية، كانت قد طرحت من قبل اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان، وقال أردوغان في كلمته خلال الاجتماع: "يجب أن تؤدى الصلاة أيضًا في آيا صوفيا وتقرأ فيه سورة الفتح، فقط أمتنا العزيزة هي من ستقرر ذلك".وذكر أردوغان أن معلم آيا صوفيا ينتمي إلى مؤسسة فاتح سلطان محمد الذي يمثل رمزًا لفتح إسطنبول، وقد تم تحويله إلى متحف بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٣٤، مطالبًا مساعديه بمناقشة وضع آيا صوفيا وتقييم الأمور الخاصة به لتحويله إلى مسجد مجدد.ولفت الموقع إلى أن أردوغان، طالب خلال الاجتماع بضرورة التعامل بحساسية في هذا الملف، وعدم التسرع والتحقيق في القضية بشكل جيد، حيث يرى أن أمر قراءة سورة الفتح في آيا صوفيا قد لقي اهتمامًا كبيرًا من جميع الأحزاب والأطراف.بينما يرى المحللون أن أردوغان ترك كل مشكلات كورونا والاقتصاد في تركيا، وأعطى أوامره لإيجاد مخرج قانوني وفتوى دينية لفتح كنيسة آيا صوفيا للصلاة وتحويلها إلى مسجد مجددًا سعيًا منه نحو الاستعداد للتحضير لانتخابات مبكرة ستكون وعودها دينية خالصة مع الدعوة لإسقاط العلمانية.