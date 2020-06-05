مصطفى بكري يكشف تفاصيل المبادرة المقترحة لحل الأزمة الليبية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مبادرة جرى التوافق عليها لحل الأزمة الليبية، موضحا أن مصر والإمارات وأمريكا وروسيا لعبوا دورا محوريا في التوصل إليها.وأضاف خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة تنص على انسحاب الجيش الليبي بشكل منظم حتى حدود ما قبل 4 أبريل 2019، مقابل وقف التدخل التركي في شئون ليبيا ومنع إرسال المرتزقة والأسلحة.وأوضح بكري أن المبادرة جاء فيها أهمية تفكيك المليشيات الإرهابية وفق جدول زمني محدد، وأن يكون للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر دور أساسي في الترتيبات الحالية والمستقبلية.وتنص على وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية والاحتكام للقرارات الأممية والتأكيد على وحدة ليبيا الشعب والأرض وأن يكون الحل «ليبي ليبي».وأردف: "اعتبار المبادرة التي اقترحها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أساسا للحل السياسي والترتيبات في وقت لاحق لما يسمى بانتخاب المجلس الرئاسي".ولفت بكري إلى أن مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية يتحركون بحرص شديد للحفاظ على الأمن القومي العربي وراشد الغنوشي يتأمر وبعض الدول تتخذ موقفا محايدا.