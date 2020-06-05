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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذة علوم تربوية تقدم 3 اقتراحات بشأن امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:55 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
أحلام عبدالرحمن
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قدمت الدكتورة هديات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية، 3 اقتراحات لإتمام امتحانات الثانوية العامة، بما لا يشكل عبء وضغط نفسي على الطلبة، مشيرة إلى أن الاقتراح الأول هو إجراء الامتحانات في الاستادات والأندية، لأنه يجب أن تكون اللجنة في مكان مفتوح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الاقتراح الأول يتضمن إجراء الامتحانات التي تحسب ضمن المجموع فقط، واستبدال المواد الأخرى ببحث تقييمي.

ولفتت إلى أن البديل الثاني هو إجراء الاختبارات في أحواش المدارس، ويتضمن الامتحانات التي تحسب ضمن المجموع فقط، والبديل الثالث هو تأجيل الامتحانات.

من ناحيتها، قالت الإعلامية هند فرحات، أحد أولياء أمور الطلبة، إن 650 ألف طالب سيخضعوا للامتحانات تحت تأثير ضغط نفسي وبدون مراجعات، في ظل ذروة كورونا، متسائلة: "هل 150 ألف مراقب أتعمل لهم مسحة؟ وكل يوم فيه مادتين، البريك الأولاد هيكونوا فين؟ واقفين في تجمعات".

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